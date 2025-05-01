鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估上修至18元，預估目標價為485元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 08:10
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對台達電(2308-TW)做出2025年EPS預估：中位數由17.7元上修至18元，其中最高估值20.4元，最低估值13.17元，預估目標價為485元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|20.4(20.4)
|29.54
|39.96
|最低值
|13.17(13.17)
|17.55
|19
|平均值
|17.71(17.65)
|21.21
|25.16
|中位數
|18(17.7)
|20.9
|23.02
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|527,947,370
|590,109,150
|681,335,000
|最低值
|443,857,000
|516,430,000
|573,213,280
|平均值
|492,054,600
|552,275,480
|617,040,160
|中位數
|489,492,000
|552,113,810
|616,899,830
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|13.56
|12.86
|12.58
|10.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|421,147,557
|401,226,501
|384,443,308
|314,670,796
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉台積電站回900元 金控股利「金」喜帶動漲198點收20323點
- 〈台股開盤〉台積電苦撐9字頭 金融、機器人強出頭 領軍大盤翻紅
- 台達電Q1純益季增4成EPS 3.94元創同期高 下午法說釋展望
- Q2營收可望續創新高 全年預算目標維持不變
上一篇
下一篇