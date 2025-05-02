美、台股攜手聯漲！法人：超級財報周市場喜憂參半 若怕浪大就買「這個」避險

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-02 12:54

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Meta 繳出亮眼財報，川普關稅引發的科技巨頭陰霾全消，美股主指週四 (1 日) 群揚，其中道瓊指數連續第 8 個交易日收紅，創今年最長的收紅紀錄；台股在勞動節休假一日後，今 (2) 日樂迎加權指數自 20235.03 開盤即大漲 300 多點，盤中最高來到 20704.46 點，漲逾 450 點，台美股聯手演出慶祝行情。

富達國際投資總監 Tom Stevenson 觀察本週美國科技企業陸續公佈業績及投資人反應表示，目前投資人情緒好壞參半，一方面基於所謂的「川普賣權（Trump put）」，對美股後市感樂觀；另一方面因美國經濟放緩機率提升甚至可能衰退，憂慮美股後市表現。他認為，在近年股票及債券走勢呈正相關的環境下。儘管金價於創新高後回落，但仍為備受投資人偏愛的避險工具。

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美股現正處於今年二月高點及三月低點之間。部分大行對美股後市抱持樂觀看法，預期標普 500 指數年底前可望重新站上 6,000 點，意味美股歴經 2023 年及 2024 年連續兩年逾 20% 升幅後，今年表現相對持平。

首先，川普賣權指美股跌至疲弱水準時，美國總統川普便調整貿易及關稅政策，以提振市場情緒。過去數週美國股債市場顯著回升，證明此川普賣權確會於市場跌至低點時生效，並非僅屬市場憧憬。

其次，儘管未來數季美國企業獲利增長可能放緩，惟市場對美企獲利增長預期仍合理，且評價已由近期高點回落，支撐投資人樂觀情緒。

隨着美國企業財報周展開，尤其 Meta、微軟及亞馬遜等科技巨頭公佈業績顯示企業獲利前景將更趨明朗。同時，美股七雄評價已由數月前約 40 倍本益比的高點，回落至目前約 25 倍較合理的水準。

支持漲市預期的最後一個因素為企業債信用利差收窄。早前受關稅消息衝擊，企業債與美國公債之間利差一度大幅擴大，惟最近已收窄，顯示信用分析師預期未來企業不會面臨太大困境。

此外，Tom Stevenson 認為市場對美股後市持保守論點主要有三。首先是經濟隱憂。高盛將美國經濟衰退機率上調至 45%，基於美國平均進口關稅率有望落在 10% 至 20% 之間，遠高於年初的 2.5%，此預測實屬合理。

依此衍伸出的第二個論點是，在此艱難的經濟環境下，企業獲利難免下修。目前市場已反映企業獲利將達較高的個位數增幅預期，但過去歷史反映，即使經濟輕微衰退，企業獲利也會出現跌幅。