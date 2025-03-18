鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估上修至-3.4元，預估目標價為191.34元
鉅亨網新聞中心 2025-03-18 20:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.09元上修至-3.4元，其中最高估值-0.3元，最低估值-6.42元，預估目標價為191.34元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.3(-0.3)
|6.83
|20.77
|23.41
|最低值
|-6.42(-6.42)
|-2.63
|2.48
|5.52
|平均值
|-3.68(-3.83)
|1.14
|7.32
|11.54
|中位數
|-3.4(-4.09)
|0.89
|6.08
|9.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.77億
|15.93億
|25.01億
|31.18億
|最低值
|4.93億
|8.27億
|11.48億
|15.77億
|平均值
|5.81億
|10.66億
|16.06億
|22.01億
|中位數
|5.68億
|10.39億
|15.29億
|18.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-9.44
|-8.27
|-10.93
|-9.24
|-7.06
|營業收入
|793萬
|919萬
|5,378萬
|2.88億
|3.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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