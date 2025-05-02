鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估下修至0.44元，預估目標價為54.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.57元下修至0.44元，其中最高估值0.76元，最低估值0.32元，預估目標價為54.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.76(0.76)
|1.05
|1.58
|2.01
|最低值
|0.32(0.32)
|0.57
|0.69
|1.78
|平均值
|0.46(0.52)
|0.79
|1.25
|1.89
|中位數
|0.44(0.57)
|0.76
|1.42
|1.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|48.05億
|54.35億
|60.33億
|62.78億
|最低值
|45.39億
|48.16億
|51.08億
|56.11億
|平均值
|47.16億
|50.55億
|55.05億
|59.45億
|中位數
|47.25億
|50.28億
|54.41億
|59.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.06
|-1.34
|-0.65
|-0.09
|-1.54
|營業收入
|31.28億
|44.07億
|51.94億
|55.68億
|57.39億
詳細資訊請看美股內頁：
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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