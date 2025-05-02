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鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估下修至0.44元，預估目標價為54.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.57元下修至0.44元，其中最高估值0.76元，最低估值0.32元，預估目標價為54.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.76(0.76)1.051.582.01
最低值0.32(0.32)0.570.691.78
平均值0.46(0.52)0.791.251.89
中位數0.44(0.57)0.761.421.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值48.05億54.35億60.33億62.78億
最低值45.39億48.16億51.08億56.11億
平均值47.16億50.55億55.05億59.45億
中位數47.25億50.28億54.41億59.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.06-1.34-0.65-0.09-1.54
營業收入31.28億44.07億51.94億55.68億57.39億

詳細資訊請看美股內頁：
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGFL

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