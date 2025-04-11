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鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估下修至0.57元，預估目標價為53.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.61元下修至0.57元，其中最高估值0.76元，最低估值0.31元，預估目標價為53.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.76(0.85)1.051.582.01
最低值0.31(0.31)0.560.921.76
平均值0.52(0.56)0.851.351.88
中位數0.57(0.61)0.921.441.88

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值46.15億52.77億58.58億60.93億
最低值45.31億47.95億51.08億56.11億
平均值45.68億49.04億53.69億58.52億
中位數45.56億48.28億52.78億58.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.06-1.34-0.65-0.09-1.54
營業收入31.28億44.07億51.94億55.68億57.39億

詳細資訊請看美股內頁：
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGFL

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