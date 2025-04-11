鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估下修至0.57元，預估目標價為53.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.61元下修至0.57元，其中最高估值0.76元，最低估值0.31元，預估目標價為53.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.76(0.85)
|1.05
|1.58
|2.01
|最低值
|0.31(0.31)
|0.56
|0.92
|1.76
|平均值
|0.52(0.56)
|0.85
|1.35
|1.88
|中位數
|0.57(0.61)
|0.92
|1.44
|1.88
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46.15億
|52.77億
|58.58億
|60.93億
|最低值
|45.31億
|47.95億
|51.08億
|56.11億
|平均值
|45.68億
|49.04億
|53.69億
|58.52億
|中位數
|45.56億
|48.28億
|52.78億
|58.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.06
|-1.34
|-0.65
|-0.09
|-1.54
|營業收入
|31.28億
|44.07億
|51.94億
|55.68億
|57.39億
詳細資訊請看美股內頁：
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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