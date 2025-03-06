鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估下修至0.94元，預估目標價為52.77元
鉅亨網新聞中心 2025-03-06 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.96元下修至0.94元，其中最高估值1.13元，最低估值0.72元，預估目標價為52.77元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.13(1.13)
|1.67
|1.56
|1.97
|最低值
|0.72(0.72)
|1.16
|0.99
|1.72
|平均值
|0.91(0.94)
|1.36
|1.3
|1.85
|中位數
|0.94(0.96)
|1.29
|1.33
|1.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|45.93億
|50.53億
|55.83億
|60.93億
|最低值
|45.11億
|47.77億
|51.53億
|55.03億
|平均值
|45.33億
|48.73億
|53.05億
|57.98億
|中位數
|45.27億
|48.33億
|51.78億
|57.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.06
|-1.34
|-0.65
|-0.09
|-1.54
|營業收入
|31.28億
|44.07億
|51.94億
|55.68億
|57.39億
詳細資訊請看美股內頁：
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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