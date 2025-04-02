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鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估下修至0.61元，預估目標價為52.22元

鉅亨網新聞中心 2025-04-02 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.62元下修至0.61元，其中最高估值0.85元，最低估值0.31元，預估目標價為52.22元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.85(0.85)1.111.671.97
最低值0.31(0.31)0.560.921.72
平均值0.57(0.59)0.861.371.85
中位數0.61(0.62)0.931.441.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值46.11億50.53億55.83億60.93億
最低值45.11億47.78億50.83億55.03億
平均值45.48億48.54億52.21億57.98億
中位數45.39億48.26億51.53億57.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.06-1.34-0.65-0.09-1.54
營業收入31.28億44.07億51.94億55.68億57.39億

詳細資訊請看美股內頁：
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGFL

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