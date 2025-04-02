鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估下修至0.61元，預估目標價為52.22元
鉅亨網新聞中心 2025-04-02 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.62元下修至0.61元，其中最高估值0.85元，最低估值0.31元，預估目標價為52.22元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.85(0.85)
|1.11
|1.67
|1.97
|最低值
|0.31(0.31)
|0.56
|0.92
|1.72
|平均值
|0.57(0.59)
|0.86
|1.37
|1.85
|中位數
|0.61(0.62)
|0.93
|1.44
|1.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46.11億
|50.53億
|55.83億
|60.93億
|最低值
|45.11億
|47.78億
|50.83億
|55.03億
|平均值
|45.48億
|48.54億
|52.21億
|57.98億
|中位數
|45.39億
|48.26億
|51.53億
|57.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.06
|-1.34
|-0.65
|-0.09
|-1.54
|營業收入
|31.28億
|44.07億
|51.94億
|55.68億
|57.39億
詳細資訊請看美股內頁：
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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