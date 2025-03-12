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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics IncSMMT-US的目標價調降至33.5元，幅度約4.29%

鉅亨網新聞中心 2025-03-12 22:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)提出目標價估值：中位數由35元下修至33.5元，調降幅度4.29%。其中最高估值44元，最低估值30元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予Summit Therapeutics Inc評價：積極樂觀8位、保持中立0位、保守悲觀0位。

Summit Therapeutics Inc今(12日)收盤價為19.87元。近5日股價下跌4.29%，標普指數下跌3.57%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SMMT市場預估目標價

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