鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估上修至-4.09元，預估目標價為194.91元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.75元上修至-4.09元，其中最高估值-0.48元，最低估值-6.42元，預估目標價為194.91元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.48(-0.48)
|3.56
|20.77
|23.41
|最低值
|-6.42(-7)
|-2.63
|2.48
|9
|平均值
|-3.87(-4.42)
|0.44
|8.32
|13.3
|中位數
|-4.09(-4.75)
|0.67
|7.69
|10.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.77億
|15.93億
|25.01億
|31.18億
|最低值
|4.65億
|7.32億
|11.48億
|17.34億
|平均值
|5.60億
|10.29億
|16.25億
|23.27億
|中位數
|5.58億
|9.93億
|15.91億
|19.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-9.44
|-8.27
|-10.93
|-9.24
|營業收入
|793萬
|919萬
|5,378萬
|2.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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