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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估上修至-4.09元，預估目標價為194.91元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.75元上修至-4.09元，其中最高估值-0.48元，最低估值-6.42元，預估目標價為194.91元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.48(-0.48)3.5620.7723.41
最低值-6.42(-7)-2.632.489
平均值-3.87(-4.42)0.448.3213.3
中位數-4.09(-4.75)0.677.6910.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.77億15.93億25.01億31.18億
最低值4.65億7.32億11.48億17.34億
平均值5.60億10.29億16.25億23.27億
中位數5.58億9.93億15.91億19.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-9.44-8.27-10.93-9.24
營業收入793萬919萬5,378萬2.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSASND

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