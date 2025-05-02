鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫德納(MRNA-US)EPS預估上修至-10.07元，預估目標價為32.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 22:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對莫德納(MRNA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-10.32元上修至-10.07元，其中最高估值-8.39元，最低估值-11.19元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-8.39(-8.97)
|-2.06
|1.31
|5.28
|最低值
|-11.19(-11.19)
|-9.78
|-7.38
|-6.17
|平均值
|-10.11(-10.21)
|-7.58
|-5
|-3.07
|中位數
|-10.07(-10.32)
|-8.01
|-5.29
|-3.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|24.42億
|53.78億
|80.20億
|123.42億
|最低值
|15.74億
|13.56億
|17.70億
|17.89億
|平均值
|20.77億
|24.42億
|30.82億
|42.56億
|中位數
|21.00億
|23.65億
|29.55億
|37.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.96
|28.29
|20.12
|-12.33
|-9.28
|營業收入
|8.03億
|184.13億
|191.09億
|68.40億
|32.36億
詳細資訊請看美股內頁：
莫德納(MRNA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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