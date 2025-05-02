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鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫德納(MRNA-US)EPS預估上修至-10.07元，預估目標價為32.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 22:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對莫德納(MRNA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-10.32元上修至-10.07元，其中最高估值-8.39元，最低估值-11.19元，預估目標價為32.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-8.39(-8.97)-2.061.315.28
最低值-11.19(-11.19)-9.78-7.38-6.17
平均值-10.11(-10.21)-7.58-5-3.07
中位數-10.07(-10.32)-8.01-5.29-3.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值24.42億53.78億80.20億123.42億
最低值15.74億13.56億17.70億17.89億
平均值20.77億24.42億30.82億42.56億
中位數21.00億23.65億29.55億37.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.9628.2920.12-12.33-9.28
營業收入8.03億184.13億191.09億68.40億32.36億

詳細資訊請看美股內頁：
莫德納(MRNA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMRNA

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