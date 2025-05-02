流感升溫！今年公費三價流感疫苗採購686萬餘劑共5家得標  國光搶下近半

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-02 17:46

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疾病管制署今 (2) 日表示，為因應今 (114) 年秋冬流感疫情整備，已於 4 月 23 日完成今年公費三價流感疫苗採購作業，考量高齡人口成長，以及因應疫情變化或民眾接種意願提升之額外下訂需求，總計採購 686 萬 4,910 劑，其中計畫實施對象 647 萬 9080 劑，較去年增加約 4.2 萬劑，國光生技（4142-TW）等 5 家廠商得標，依合約規定於 9 月下旬至 10 月中旬分三批次交貨。



疾管署指出，今年 1 月經傳染病防治諮詢會流感防治組及預防接種聯席會議決議，依世界衛生組織 （WHO）建議採購三價流感疫苗。目前國內取得三價流感疫苗許可證廠商共有 5 家，今年維持與 113 年相同採最有利標方式辦理，5 家領有流感疫苗許可證之廠商均有投標。

前 5 名最有利標廠商，依各序位之供貨比例決標，分別為國光生物科技 316 萬 5,830 劑 (占 47.5%)、荷商葛蘭素史克藥廠台灣分公司 (授權裕利股份有限公司投標及履約) 174 萬 9,540 劑 (占 26.3%)、台灣東洋藥品 75 萬 2,300 劑 (占 11.3%)、賽諾菲 60 萬 8,320 劑 (占 9.1%)、高端疫苗 38 萬 8,920 劑 (占 5.8%)，另視實際需求再額外下訂量為每家廠商各 4 萬劑。



疾管署說明，今年度公費流感疫苗決標量共 686 萬 4,910 劑，包括確定採購量 666 萬 4,910 劑，以及可視實際需求再額外下訂之數量 20 萬劑。相較去年決標量 688 萬 8200 劑雖略減約 2.3 萬劑，但今年度計畫實施對象 647.9 萬劑，實際較去年增加約 4.2 萬劑，以反映國內高齡人口成長趨勢。

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