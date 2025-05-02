東洋代理細胞流感公費疫苗占比提升 有望挹注營收
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-02 18:28
疾管署今 (2) 日指出，為因應今年秋冬流感整備，已在 4 月 23 日完成今年公費三價流感疫苗的採購作業，並公告今年由 5 家廠商得標。其中，東洋 (4105-TW) 指出今年代理的細胞流感疫苗在公費採購中的比重提升，有望為營收挹注成長動能。
疾管署表示，考量高齡人口成長，加上因應疫情變化、民眾接種意願提升的額外下訂需求，總計採購 686.49 萬劑，其中計劃實施對象為 647.91 萬劑，較去年增加約 4.2 萬劑。另外，也同步公告評選結果，由 5 家廠商得標，依合約規定於 9 月下旬至 10 月中旬分 3 批次交貨。
根據疾管署公告，5 家廠商根據供貨比例為國光生技 (4142-TW)316.58 萬劑，約占 67.5%，決標金額 7.53 億元；荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司 (授權裕利)174.95 萬劑，占 26.3%，決標金額 3.76 億元；東洋 75.23 萬劑，占 11.3%，決標金額 1.92 億元；賽諾菲 60.83 萬劑，占 9.1%，決標金額 1.5 億元；高端疫苗 (6547-TW)38.89 萬劑，占 5.8%，決標金額 1.03 億元。
東洋指出，今年代理的細胞流感疫苗在公費採購中的占比明顯提升，從去年的 60 萬劑，約占 9.4%，今年提升至 75.23 萬劑，比重提高至 11.3%，公費疫苗的占比提高，預期對整體營收帶來第一波的成長動能。
東洋進一步提到，有鑑於銀髮族群有免疫老化問題，近年也引進適用 65 歲以上成人接種的免疫加強型「佐劑流感自費疫苗」，期待未來也能加入公費之列，照顧台灣高齡社會下的老年人口。
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