東洋代理細胞流感公費疫苗占比提升 有望挹注營收

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-02 18:28

‌



疾管署今 (2) 日指出，為因應今年秋冬流感整備，已在 4 月 23 日完成今年公費三價流感疫苗的採購作業，並公告今年由 5 家廠商得標。其中，東洋 (4105-TW) 指出今年代理的細胞流感疫苗在公費採購中的比重提升，有望為營收挹注成長動能。

疾管署表示，考量高齡人口成長，加上因應疫情變化、民眾接種意願提升的額外下訂需求，總計採購 686.49 萬劑，其中計劃實施對象為 647.91 萬劑，較去年增加約 4.2 萬劑。另外，也同步公告評選結果，由 5 家廠商得標，依合約規定於 9 月下旬至 10 月中旬分 3 批次交貨。

‌



東洋指出，今年代理的細胞流感疫苗在公費採購中的占比明顯提升，從去年的 60 萬劑，約占 9.4%，今年提升至 75.23 萬劑，比重提高至 11.3%，公費疫苗的占比提高，預期對整體營收帶來第一波的成長動能。