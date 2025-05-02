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鉅亨速報

營收速報 - 光聯(5315)4月營收1.73億元年增率高達36.45％

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 16:15


光聯(5315-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣1.73億元，年增率36.45%，月增率1.82%。

今年1-4月累計營收為6.73億元，累計年增率58.47%。

最新價為22.05元，近5日股價上漲7.33%，相關光電類指數下跌-2.9%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+442 張
  • 外資買賣超：+417 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+25 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 1.73億 36% 2%
25/3 1.70億 49% -4%
25/2 1.78億 109% 18%
25/1 1.51億 54% -10%
24/12 1.68億 74% 5%
24/11 1.60億 68% 7%

光聯(5315-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LCM(Liquid Crystal Module )。LCD PANEL(Liquid Crystal Display Panel)。Others。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報4月營收光聯

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