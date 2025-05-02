營收速報 - 光聯(5315)4月營收1.73億元年增率高達36.45％
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 16:15
今年1-4月累計營收為6.73億元，累計年增率58.47%。
最新價為22.05元，近5日股價上漲7.33%，相關光電類指數下跌-2.9%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+442 張
- 外資買賣超：+417 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+25 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|1.73億
|36%
|2%
|25/3
|1.70億
|49%
|-4%
|25/2
|1.78億
|109%
|18%
|25/1
|1.51億
|54%
|-10%
|24/12
|1.68億
|74%
|5%
|24/11
|1.60億
|68%
|7%
光聯(5315-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LCM(Liquid Crystal Module )。LCD PANEL(Liquid Crystal Display Panel)。Others。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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