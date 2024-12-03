國光生技營運先蹲後跳 看好明年成長、2026年效益發酵

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-03 16:14

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國光生技 (4142-TW) 今 (3) 日表示，在 CDMO 已經接到長期夥伴產能擴大需求的通知，預估 2026 年產能將倍增。另外，國光布局南半球流感，預估 2026 年底可取得藥證並上市，看好營運先蹲後跳，明年開始成長，2026 年效益顯現。

國光指出，由於過去 CDMO 成績優異，已接獲長期合作夥伴產能擴大、深化合作項目的需求，明年將以提升產線產能效率、深化合作項目的需求，明年將以提升產線產能效率、強化資源整合及優化製程為重電，預估 2026 年可以達到產能倍增的目標。

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另外，國光自有流感疫苗也拓展至南半球，已於 2023 年底在巴西申請藥廠，並接獲明年 6 月實地查廠通知，預計 2026 年底可取得南半球流感疫苗藥證，讓流感產能可以充分運用。

腸病毒 71 型疫苗部分，國光說明，已通過食藥署查廠，明年將全數移回國光細胞培養廠生產，進一步擴大產能，產量也更穩定，國光自行研發以生物反應器生產的腸病毒 71 型疫苗也將進入東協市場。

新產品開發方面，國光以自主流感原液生產優勢，與日本策略合作共同開發微針型疫苗貼布、與亞洲合作開發 RSV(呼吸道融合病毒) 與流感雙連疫苗及帶狀皰疹疫苗。

國光進一步指出，目前也正在建置 3 條充填線，這條產線彈性大，預計明年完成後，可以充填過去沒有做的微脂類，未來可應在包括 mRNA 疫苗、蛋白疫苗，以及癌症用藥等。