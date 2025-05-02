鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)目標價調降至425元，幅度約7.61%
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 14:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對致茂(2360-TW)提出目標價估值：中位數由460元下修至425元，調降幅度7.61%。其中最高估值505元，最低估值350元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予致茂(2360-TW)評價：積極樂觀11位、保持中立1位、保守悲觀0位。
致茂(2360-TW)今(2日)收盤價為321.5元。近5日股價上漲4.65%，相關其他電子近5日上漲3.66%，集中市場加權指數上漲3.88%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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