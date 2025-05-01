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鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)目標價調降至111元，幅度約3.06%

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 08:10


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對穩懋(3105-TW)提出目標價估值：中位數由114.5元下修至111元，調降幅度3.06%。其中最高估值160元，最低估值77元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予穩懋(3105-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立10位、保守悲觀4位。

穩懋(3105-TW)今(30日)收盤價為90.5元。近5日股價上漲6.22%，相關半導體類指數近5日上漲4.24%，櫃買市場加權指數上漲4.01%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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