上櫃穩懋、新鼎等8家公司治理評鑑連11年排前5% 大塜得進步獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-30 17:28

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為持續提升我國公司治理水平，櫃買中心與臺灣證券交易所持續辦理公司治理評鑑，第 11 屆評鑑結果今 (30) 日出爐，本次有 976 家上市公司及 778 家上櫃公司，共計 1,754 家公司接受評鑑。其中上櫃公司的穩懋 (3105-TW)、新鼎 (5209-TW)、世界 (00713-TW)、中光電 (5371-TW)、中美晶 (5483-TW)、元大期貨 (6023-TW)、頎邦 (6147-TW) 及崑鼎 (67803-TW) 等 8 家已連續 11 屆排名均位於前 5%。今年新增進步獎，本屆上櫃公司進步級距最多者為大塚公司（3570-TW）。

本屆排名與第十屆相較，前 5% 之區間中有 8 家上櫃公司係新進榜，其中精鋼、信驊、長科 * 及宏捷科 4 家公司係受評以來首次進榜前 5%，另外穩懋、新鼎、世界、中光電、中美晶、元大期貨、頎邦及崑鼎等 8 家已連續 11 屆排名均位於前 5%；自第十屆起為鼓勵表現較佳之小型公司，新增進步獎獎項，本屆上櫃公司進步級距最多者為大塚公司，顯見上櫃公司對於公司治理評鑑愈趨重視，並競相致力精進公司治理。

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櫃買中心說明，透過主管機關發布之各階段公司治理藍圖與各單位持續不斷努力下，已逐步引導企業建立相關制度，近年上櫃公司在 2 月底前公布年度財務報告、揭露英文年度財務報告、設置至少一名女性董事及編製永續報告書等項目，達成家數皆逐年成長，顯示公司治理評鑑制度對引導企業精進各項公司治理措施功不可沒；為協助公司持續加強 ESG 資訊揭露及永續轉型，公司治理評鑑指標將持續參考國內外公司治理及永續發展趨勢及各界回饋意見進行修正，循序漸進於 115 年轉型為 ESG 評鑑。

櫃買中心與證交所將於 6 月共同舉辦頒獎典禮，公開表揚排名前 5% 之上市及上櫃公司（上市、上櫃家數分別為 49 家及 39 家）、「市值 50 億元以上至 100 億元」類別排名前 5% 之公司（上市、上櫃公司家數分別為 11 家及 5 家）、「市值未達 50 億元」類別排名前 1% 之公司（上市、上櫃公司家數分別為 5 家及 3 家）及本屆進步最多級距之公司（上市、上櫃公司家數各為 1 家），鼓勵公司為提升我國資本市場之公司治理水準共同努力，並且善盡企業社會責任，進而強化我國企業的競爭力。