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〈台股盤後〉勞動節前夕多空僵持 收漲僅2點 台積電守住900元

鉅亨網記者吳承諦 2025-04-30 13:54

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〈台股盤後〉勞動節前夕多空僵持 收漲僅2點 台積電守住900元。(圖：shutterstock)

5/1 勞動節假節將近，台股今 (30) 日陷入震盪，早盤下跌 17.24 點開低後，在台積電由黑翻紅，以及金融權值股上攻，一度帶動大盤漲近 100 點，然而市場觀望氣氛濃，漲幅逐漸收斂，由紅翻黑，最後一檔由黑翻紅，終場收 20235.03 點，上漲 2.4 點，上漲 0.01%，成交量 2731.17 億元。

權值股跌多於漲，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 6 元，漲約 0.6%，收 908 元，守住 900 大關；聯發科 (2454-TW) 下跌 20 元，跌約 1%，收 1350 元；日月光投控 (3711-TW) 跌近 2%，廣達 (2382-TW) 跌約 1%，鴻海 (2317-TW) 跌近 1%，聯電 (2303-TW) 持平。


國泰金股利政策出爐，殖利率可望突破 6%，帶動金融股走強，國泰金 (2882-TW) 漲逾 5%，富邦金 (2881-TW) 漲約 4%，元大金 (2885-TW) 漲近 2%，台中銀 (2812-TW)、台新金 (2887-TW) 漲逾 1%。

核電 5 月歸零，綠能環保股上攻，雲豹能源 (6869-TW) 漲約 6%，泓德能源 (6873-TW) 漲約 2%，森崴能源 (6806-TW)、成信實業 *- 創 (6969-TW) 漲近 2%。

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台積電908+0.67%
聯發科1350-1.46%
日月光投控135.5-2.17%
廣達238.5-1.65%
鴻海141.5-1.05%
聯電45.2+0.56%
國泰金58.5+5.03%
富邦金84.3+3.56%
元大金31.1+2.47%
台中銀19.8+1.54%
台新金16.7+2.45%
成信實業*-創30+3.45%
雲豹能源%
泓德能源%
台積電ADR164.48+0.66%

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