〈台股盤後〉勞動節前夕多空僵持 收漲僅2點 台積電守住900元

5/1 勞動節假節將近，台股今 (30) 日陷入震盪，早盤下跌 17.24 點開低後，在台積電由黑翻紅，以及金融權值股上攻，一度帶動大盤漲近 100 點，然而市場觀望氣氛濃，漲幅逐漸收斂，由紅翻黑，最後一檔由黑翻紅，終場收 20235.03 點，上漲 2.4 點，上漲 0.01%，成交量 2731.17 億元。