〈台股開盤〉5月開門紅 台積電領軍大漲近400點補缺口 重電股紅紅火火

5 月首日開盤，在美股 1 日四大指數走強下，台股今 (2) 日開高，開 20534.08 點，上漲 299.05 點，台積電、鴻海、廣達等電子權值股連袂走強，指數持續上攻，一度漲近四百點，隨後漲幅收斂。早盤估量 3723 億元，較前一個交易日放大。