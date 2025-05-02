〈台股開盤〉5月開門紅 台積電領軍大漲近400點補缺口 重電股紅紅火火
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-02 09:42
5 月首日開盤，在美股 1 日四大指數走強下，台股今 (2) 日開高，開 20534.08 點，上漲 299.05 點，台積電、鴻海、廣達等電子權值股連袂走強，指數持續上攻，一度漲近四百點，隨後漲幅收斂。早盤估量 3723 億元，較前一個交易日放大。
權值股早盤跌多於漲，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 30 元，漲逾 3%，來到 938 元，守住 900 大關；聯發科下跌 20 元，跌逾 1%，來到 1330 元；廣達 (2382-TW) 漲近 4% 1%，鴻海 (2317-TW) 、日月光投控 (3711-TW) 均漲逾 2%，聯電 (2303-TW) 於平盤上方。
核三 2 號機於 5 月除役，重電股獲資金青睞，合機 (1618-TW) 漲約 7%，大亞 (1609-TW) 漲近 6%，榮星 (1617-TW)、華榮 (1608-TW) 漲逾 4%，華電 (1603-TW) 漲約 3%。
機器人類股續成焦點，穎漢 (4562-TW) 亮紅燈，台灣精銳 (4583-TW) 漲近 3%，均興 - KY(4571-TW)、全球傳動 (4540-TW) 均漲近 2%。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股盤前要聞〉反彈進行式回補大缺口、台幣2天急升近4.5角、Q1 GDP飆5.37%
- 驚呆！大盤震盪他們悄悄飆漲 這些股票根本是「散戶看不懂的黑馬」！
- 〈台股開盤〉台積電苦撐9字頭 金融、機器人強出頭 領軍大盤翻紅
- 〈台股開盤〉拚守穩2萬點台積電卻走弱 多方觀望量能又縮了
上一篇
下一篇