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〈台股開盤〉5月開門紅 台積電領軍大漲近400點補缺口 重電股紅紅火火

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-02 09:42

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〈台股開盤〉5月開門紅 台積電領軍跳空大漲近400點補缺口 重電股紅紅火火

5 月首日開盤，在美股 1 日四大指數走強下，台股今 (2) 日開高，開 20534.08 點，上漲 299.05 點，台積電、鴻海、廣達等電子權值股連袂走強，指數持續上攻，一度漲近四百點，隨後漲幅收斂。早盤估量 3723 億元，較前一個交易日放大。

權值股早盤跌多於漲，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 30 元，漲逾 3%，來到 938 元，守住 900 大關；聯發科下跌 20 元，跌逾 1%，來到 1330 元；廣達 (2382-TW) 漲近 4% 1%，鴻海 (2317-TW) 、日月光投控 (3711-TW) 均漲逾 2%，聯電 (2303-TW) 於平盤上方。


核三 2 號機於 5 月除役，重電股獲資金青睞，合機 (1618-TW) 漲約 7%，大亞 (1609-TW) 漲近 6%，榮星 (1617-TW)、華榮 (1608-TW) 漲逾 4%，華電 (1603-TW) 漲約 3%。

機器人類股續成焦點，穎漢 (4562-TW) 亮紅燈，台灣精銳 (4583-TW) 漲近 3%，均興 - KY(4571-TW)、全球傳動 (4540-TW) 均漲近 2%。

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台股開盤台積電機器人重電

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台積電933+2.75%
廣達249+4.40%
鴻海145.5+2.83%
日月光投控137.5+1.48%
聯電45.35+0.33%
合機40+4.58%
大亞37.6+5.32%
榮星17.75+3.80%
華榮25.3+3.05%
華電34.35+2.08%
穎漢54.7+9.95%
台灣精銳695+3.58%
鈞興-KY154+1.65%
全球傳動41.3+3.51%
台積電ADR172.72+3.62%

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