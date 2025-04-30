〈台股開盤〉台積電苦撐9字頭 金融、機器人強出頭 領軍大盤翻紅
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-30 09:43
電子權值股今 (30) 日表現壓抑，台股早盤呈現震盪走勢，最低跌至 20190.42 點，不過一度翻紅漲至 20256.51 點，預估成交量 2600 億元。不過今天金融股及機器人概念股表現亮眼，支撐大盤走勢。
電子權值股今天表現相對壓抑，台積電 (2330-TW) 上演 9 字頭保衛戰，以 901 元開出，跌 0.11%，鴻海 (2317-TW) 及聯發科 (2454-TW) 約跌 0.7%。另外，廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW) 及日月光 (3711-TW) 皆跌逾 1%。
金融類股今天延續攻勢，國泰金 (2882-TW) 昨 (29) 日公告發放每股 3.5 元現金股利，激勵今天股價漲逾半根停板。另外，富邦金 (2881-TW) 漲逾 3%，凱基金 (2883-TW)、台中銀(2812-TW) 也有超過 1% 的漲幅。
特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克喊出目標，指出明年人形機器人產量要年增 10 倍，帶動機器人族群今天續揚，穎漢 (4562-TW)、直得 (1597-TW)、羅昇 (8374-TW)、彬台 (3379-TW)、和樁 (6215-TW) 及昆盈 (2365-TW) 紛紛亮燈漲停，所羅門 (2359-TW)、上銀 (2049-TW)、大銀微系統 (4576-TW) 漲逾半根停板，台灣精銳 (4583-TW) 則漲逾 4%。
美股四大指數部分，道瓊指數上漲 300.03 點或 0.75%，收 40527.62 點；那斯達克指數上漲 95.18 點或 0.55%，收 17461.32 點；S&P 500 指數上漲 32.08 點或 0.58%，收 5560.83 點；費城半導體指數則下跌 38.87 點或 0.92%，收 4196.75 點。
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