〈台股開盤〉台積電苦撐9字頭 金融、機器人強出頭 領軍大盤翻紅

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-30 09:43

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電子權值股今 (30) 日表現壓抑，台股早盤呈現震盪走勢，最低跌至 20190.42 點，不過一度翻紅漲至 20256.51 點，預估成交量 2600 億元。不過今天金融股及機器人概念股表現亮眼，支撐大盤走勢。

電子權值股今天表現相對壓抑，台積電 (2330-TW) 上演 9 字頭保衛戰，以 901 元開出，跌 0.11%，鴻海 (2317-TW) 及聯發科 (2454-TW) 約跌 0.7%。另外，廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW) 及日月光 (3711-TW) 皆跌逾 1%。

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