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〈台股開盤〉台積電苦撐9字頭 金融、機器人強出頭 領軍大盤翻紅

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-30 09:43

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電子權值股表現壓抑力守2萬關，金融、機器人挺身而出撐盤。(圖：shutterstock)

電子權值股今 (30) 日表現壓抑，台股早盤呈現震盪走勢，最低跌至 20190.42 點，不過一度翻紅漲至 20256.51 點，預估成交量 2600 億元。不過今天金融股及機器人概念股表現亮眼，支撐大盤走勢。 

電子權值股今天表現相對壓抑，台積電 (2330-TW) 上演 9 字頭保衛戰，以 901 元開出，跌 0.11%，鴻海 (2317-TW) 及聯發科 (2454-TW) 約跌 0.7%。另外，廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW) 及日月光 (3711-TW) 皆跌逾 1%。 


金融類股今天延續攻勢，國泰金 (2882-TW) 昨 (29) 日公告發放每股 3.5 元現金股利，激勵今天股價漲逾半根停板。另外，富邦金 (2881-TW) 漲逾 3%，凱基金 (2883-TW)、台中銀(2812-TW) 也有超過 1% 的漲幅。 

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克喊出目標，指出明年人形機器人產量要年增 10 倍，帶動機器人族群今天續揚，穎漢 (4562-TW)、直得 (1597-TW)、羅昇 (8374-TW)、彬台 (3379-TW)、和樁 (6215-TW) 及昆盈 (2365-TW) 紛紛亮燈漲停，所羅門 (2359-TW)、上銀 (2049-TW)、大銀微系統 (4576-TW) 漲逾半根停板，台灣精銳 (4583-TW) 則漲逾 4%。 

美股四大指數部分，道瓊指數上漲 300.03 點或 0.75%，收 40527.62 點；那斯達克指數上漲 95.18 點或 0.55%，收 17461.32 點；S&P 500 指數上漲 32.08 點或 0.58%，收 5560.83 點；費城半導體指數則下跌 38.87 點或 0.92%，收 4196.75 點。 

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S&P 5005560.79+0.58%
費城半導體4196.75-0.92%
NASDAQ17461.32+0.55%
道瓊指數40527.620.75%
鴻海142.5-0.35%
聯發科1355-1.09%
廣達239-1.44%
台達電334-1.76%
日月光投控136-1.81%
國泰金58.5+5.03%
富邦金84.9+4.30%
凱基金16.35+0.93%
台中銀19.8+1.54%
穎漢49.75+9.94%
直得88+10.0%
羅昇97.3+9.94%
彬台61+9.91%
和椿95.7+10.0%
昆盈38.5+10.0%
所羅門131.5+1.15%
上銀223+0.22%
大銀微系統119+0.42%
台灣精銳685+3.16%
台積電904+0.22%
特斯拉292.03+2.15%

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