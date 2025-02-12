〈聯詠法說〉中國政策與客戶提前拉貨 Q1營收季增3-8%
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-12 17:50
IC 設計大廠聯詠 (3034-TW) 今 (12) 日召開法說會，副董暨總經理王守仁表示，由於中國各省推出舊換新補貼政策以及因應關稅客戶提前拉貨，刺激電視、平板、手機等電子產品需求，帶動第一季營收達 260 至 272 億元，呈現季年雙增，優於過往季節性表現。
聯詠預估，第一季營收預計達 260-272 億元，季增 3-8%，年增 6-11%，毛利率預計介於 37-40%，營益率則約 18.5-21.5%。
以應用區分，王守仁指出，第一季電視業績呈現季成長，主要因大尺寸電視購買意願增加、面板價格也走高，平板、筆電、顯示器也全面向上成長，手機同樣受惠舊換新政策需求上升，尤其中高階購買意願提升，車用則是需求較弱的應用。
以三大產品線來看，王守仁說，第一季大尺寸驅動 IC 成長幅度最大，SOC 次之，中小尺寸則因車用需求減少，成長幅度最低，不過也強調手機與平板出貨仍呈現成長，特別是手機 OLED 驅動 IC 與平板 TDDI 需求熱絡。
王守仁也看好，受惠中國補貼政策推動，消費者購買中高階手機的意願提高，推升採用 OLED 驅動 IC 的手機需求，另外，OLED TDDI 也已導入客戶端，平均售價 (ASP) 與毛利將優於 OLED 驅動 IC，客戶也將照計畫在第二季進入量產。
王守仁強調，聯詠經營方針是持續拓展客群與應用，並精進技術實力，如先進製程、量產品質等，今年營收成長是公司努力目標，且公司已經有先進製程的量產經驗，有能力配合客戶需求升級。
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