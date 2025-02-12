〈聯詠法說〉去年Q4獲利年減1成探七季低 全年EPS 33.43元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-12 17:18
IC 設計大廠聯詠 (3034-TW) 今 (12) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，因電子產品需求進入淡季，營收、毛利率皆下滑，符合原先財測，稅後純益 48.01 億元，季減 8.69%，年減 9.88%，每股稅後純益 7.89 元，為七季來低點，全年累計達 33.43 元。
聯詠去年第四季營收 252.63 億元，季減 9.34%，年減 6.97%，毛利率 39.51%，季減 0.23 個百分點，年減 1.97 個百分點，營益率 19.46%，季減 2.94 個百分點，年減 3.76 個百分點，稅後純益 48.01 億元，季減 8.69%，年減 9.88%，每股稅後純益 7.89 元。
聯詠去年全年營收 1027.88 億元，年減 6.92%，毛利率 40.35%，年減 1.5 個百分點，營益率 21.21%，年減 2.93 個百分點，稅後純益 203.42 億元，年減 12.76%，每股稅後純益 33.43 元。
聯詠指出，去年第四季因消費性電子產品進入需求淡季，以及年底廠商調控庫存，導致 SOC 與驅動 IC 兩大產品線營收都呈現年季雙減，毛利率則因產品組合變動及金價成本持續上漲而微幅減少，整體獲利降至七季來低點，全年仍賺逾 3 個股本。
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