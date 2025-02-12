〈聯詠法說〉去年Q4獲利年減1成探七季低 全年EPS 33.43元

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聯詠指出，去年第四季因消費性電子產品進入需求淡季，以及年底廠商調控庫存，導致 SOC 與驅動 IC 兩大產品線營收都呈現年季雙減，毛利率則因產品組合變動及金價成本持續上漲而微幅減少，整體獲利降至七季來低點，全年仍賺逾 3 個股本。