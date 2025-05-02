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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)EPS預估下修至9.16元，預估目標價為230.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 04:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.34元下修至9.16元，其中最高估值9.5元，最低估值8.82元，預估目標價為230.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.5(9.5)10.711.1210.79
最低值8.82(8.74)9.259.8310.79
平均值9.17(9.22)10.0410.410.79
中位數9.16(9.34)10.210.3310.79

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值41.06億43.58億45.38億45.04億
最低值39.53億40.57億41.65億45.04億
平均值40.39億42.35億43.38億45.04億
中位數40.32億42.69億43.12億45.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.424.608.049.378.15
營業收入26.57億32.32億37.60億41.86億40.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLECO

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Lincoln Electric Holdings, Inc.177.64+0.82%

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