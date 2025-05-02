鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)EPS預估下修至9.16元，預估目標價為230.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 04:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.34元下修至9.16元，其中最高估值9.5元，最低估值8.82元，預估目標價為230.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.5(9.5)
|10.7
|11.12
|10.79
|最低值
|8.82(8.74)
|9.25
|9.83
|10.79
|平均值
|9.17(9.22)
|10.04
|10.4
|10.79
|中位數
|9.16(9.34)
|10.2
|10.33
|10.79
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|41.06億
|43.58億
|45.38億
|45.04億
|最低值
|39.53億
|40.57億
|41.65億
|45.04億
|平均值
|40.39億
|42.35億
|43.38億
|45.04億
|中位數
|40.32億
|42.69億
|43.12億
|45.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.42
|4.60
|8.04
|9.37
|8.15
|營業收入
|26.57億
|32.32億
|37.60億
|41.86億
|40.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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