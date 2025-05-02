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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學EXAS-US的目標價調升至69元，幅度約6.15%

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對精密科學(EXAS-US)提出目標價估值：中位數由65元上修至69元，調升幅度6.15%。其中最高估值85元，最低估值54元。

綜合評級 - 共有30位分析師給予精密科學評價：積極樂觀27位、保持中立3位、保守悲觀0位。

精密科學今(2日)收盤價為47.16元。近5日股價上漲6.15%，標普指數上漲2.18%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股EXAS市場預估目標價

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