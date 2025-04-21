鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至9.52元，預估目標價為162.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-21 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.71元下修至9.52元，其中最高估值10.88元，最低估值6.93元，預估目標價為162.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.88(10.88)
|12.62
|14.9
|最低值
|6.93(6.93)
|8.52
|11.54
|平均值
|9.34(9.38)
|10.88
|13.65
|中位數
|9.52(9.71)
|10.91
|13.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|171.39億
|183.59億
|190.11億
|最低值
|163.31億
|163.71億
|174.28億
|平均值
|167.37億
|175.44億
|184.81億
|中位數
|167.73億
|176.15億
|185.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.66
|8.48
|16.82
|11.94
|9.06
|營業收入
|85.59億
|198.94億
|227.26億
|170.97億
|164.00億
詳細資訊請看美股內頁：
Builders Firstsource Inc(BLDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至11.23元，預估目標價為200.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至9.85元，預估目標價為183.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource IncBLDR-US的目標價調降至162元，幅度約3.57%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-0.2元，預估目標價為66.50元
上一篇
下一篇