微軟宣布調漲Xbox主機與遊戲售價 因應開發成本與關稅壓力

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-02 00:39

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根據《CNBC》報導，微軟 (MSFT-US) 周四 (5/1) 宣布，因應全球市場環境變化，將調漲旗下 Xbox 遊戲主機、無線控制器 (手把) 與部分自家新遊戲的建議售價。這代表今年年底購物季期間，消費者將面臨更高的遊戲硬體成本。

微軟表示，這波價格調整是「在審慎評估市場條件與開發成本上升後做出的決定」，並坦言價格變動「對玩家而言具有挑戰性」。此外，公司強調，仍將致力於在各平台上提供更多遊戲選擇與整體價值。

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新價格顯示，美國地區 Xbox Series S(512GB) 由原本的 299.99 美元調漲至 379.99 美元；旗艦機種 Xbox Series X 則從 499.99 美元調漲至 599.99 美元。新價格即日起生效。

特別版無線手把建議售價則由 69.99 美元上調至 79.99 美元，而部分旗下新遊戲的建議售價也將自假期期間起調整為 79.99 美元。這延續了 2023 年微軟將主要遊戲價格自 60 美元調漲至 70 美元的趨勢。

關稅影響遊戲產業 玩家負擔恐再擴大

這波價格調整也凸顯美國近期實施的新一輪關稅措施對遊戲業的衝擊。川普推動的進口關稅涵蓋多項電子產品，使原材料與組裝成本上升，遊戲主機成為直接受影響的產品之一。

與此同時，其他主要遊戲硬體廠商也紛紛調漲售價。任天堂上月公布 Switch 2 主機將售價 449.99 美元，遠高於第一代 Switch 的 300 美元。索尼則以通膨與匯率變動為由，自 4 月中旬起調升歐洲與部分地區的 PlayStation 5 售價，並調整 PlayStation Plus 訂閱服務費用。

成本壓力來自製作規模擴大

除了關稅影響外，遊戲製作成本飆升也是調價背後的重要因素。微軟在 2023 年以 754 億美元收購動視暴雪後，需承擔更高的內容開發支出。據《Game File》報導，動視於 2020 年推出的《決勝時刻：冷戰》開發成本高達 7 億美元，凸顯頂級大作製作所需資源愈來愈龐大。