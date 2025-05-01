鉅亨速報 - Factset 最新調查：Meta平台(META-US)EPS預估上修至25.36元，預估目標價為700.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:16
根據FactSet最新調查，共62位分析師，對Meta平台(META-US)做出2025年EPS預估：中位數由24.75元上修至25.36元，其中最高估值26.99元，最低估值21.9元，預估目標價為700.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.99(26.99)
|32.39
|38.97
|41.51
|最低值
|21.9(21.9)
|22.11
|27.15
|31.55
|平均值
|25.13(24.58)
|28.14
|32.12
|36.56
|中位數
|25.36(24.75)
|28.19
|32.01
|36.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,916.26億
|2,209.35億
|2,551.63億
|2,922.76億
|最低值
|1,742.83億
|1,948.06億
|2,220.94億
|2,468.77億
|平均值
|1,863.78億
|2,107.46億
|2,375.10億
|2,680.64億
|中位數
|1,875.59億
|2,116.72億
|2,371.89億
|2,664.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|10.22
|13.77
|8.59
|14.87
|23.86
|營業收入
|859.65億
|1,179.29億
|1,166.09億
|1,349.02億
|1,645.01億
詳細資訊請看美股內頁：
Meta平台(META-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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