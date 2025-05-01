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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Meta平台(META-US)EPS預估上修至25.36元，預估目標價為700.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:16


根據FactSet最新調查，共62位分析師，對Meta平台(META-US)做出2025年EPS預估：中位數由24.75元上修至25.36元，其中最高估值26.99元，最低估值21.9元，預估目標價為700.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值26.99(26.99)32.3938.9741.51
最低值21.9(21.9)22.1127.1531.55
平均值25.13(24.58)28.1432.1236.56
中位數25.36(24.75)28.1932.0136.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,916.26億2,209.35億2,551.63億2,922.76億
最低值1,742.83億1,948.06億2,220.94億2,468.77億
平均值1,863.78億2,107.46億2,375.10億2,680.64億
中位數1,875.59億2,116.72億2,371.89億2,664.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS10.2213.778.5914.8723.86
營業收入859.65億1,179.29億1,166.09億1,349.02億1,645.01億

詳細資訊請看美股內頁：
Meta平台(META-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMETA

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