外匯速報 - 近月日元(JYCON) 大跌1.13%，報0.0069395元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 15:00
截至台北時間01日14:45，近月日元下跌0.000079點跌幅達1.13%，暫報0.0069395點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+6.26%
- 近 1 週：-0.63%
- 近 3 月：+9.12%
- 近 6 月：+7.80%
- 今年以來：+10.70%
近月日元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性0.33，本日下跌0.19%
- 美元/瑞典克朗相關性0.30，本日下跌0.58%
- 美元/挪威克朗相關性0.28，本日下跌0.53%
近月日元近90天負相關的前3貨幣對
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