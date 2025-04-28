〈焦點股〉穩懋、宏捷科連袂收漲停 PA廠Q2有望淡季不淡

PA 砷化鎵廠穩懋 ( 3105-TW )、宏捷科 ( 8086-TW ) 雖面臨傳統手機第二季淡季，但隨著美中關稅大戰未歇，市場預期穩懋可望受惠美國光通訊大廠委外代工轉單，宏捷科則是隨著手機 PA 庫存回補，加上 Wi-Fi 7、Filter(濾波器) 將於第二季進入放量階段，有望挹注業績增長，在買盤力挺下，穩懋、宏捷科今 (28) 日雙雙收漲停。

盤面上，穩懋今天開盤後隨即拉上漲停板，盤中雖一度打開漲停，尾盤仍收漲停價 92.9 元，股價帶量倍增 8,172 張，衝破 90 元大關; 宏捷科則是開高走高，盤中攻上漲停板，收 79.3 元，成交量較前日增加近 4 倍。

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穩懋即將在本周 4 月 30 日舉行法說會，公布首季財報，並說明未來展望，由於美國對等關稅，影響中國消費市場疲弱，讓智慧型手機今年未來發展看淡，市場多謹慎看待穩懋第 2 季營運。儘管手機 PA 市況不佳，但穩懋在 WiFi PA 業務卻有所斬獲，受惠下半年各大品牌旗艦機陸續導入 WiFi 7 技術，市場滲透率正快速擴大，而公司去年 WiFi PA 業務顯著增長，在客戶產品中的供貨比重也不錯，預估該項業務今年將維持正向成長。