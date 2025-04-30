鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估下修至14.9元，預估目標價為335元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 22:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對信邦(3023-TW)做出2025年EPS預估：中位數由15.22元下修至14.9元，其中最高估值16.68元，最低估值12.79元，預估目標價為335元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|16.68(16.68)
|18.68
|22.39
|最低值
|12.79(12.79)
|13.91
|15.4
|平均值
|14.84(15.07)
|16.73
|17.95
|中位數
|14.9(15.22)
|17.08
|17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|36,037,000
|40,324,350
|46,128,160
|最低值
|33,592,000
|35,544,000
|37,190,270
|平均值
|35,262,280
|38,479,140
|40,701,360
|中位數
|35,637,190
|39,305,860
|39,743,500
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|14.7
|13.71
|12.22
|10
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|33,087,505
|32,762,285
|30,574,800
|25,530,706
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 信邦(3023)股價拉至漲停，漲停價205.0元，成交651張
- 盤中速報 - 零組件業類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額93.73億
- 盤中速報 - 信邦(3023)大漲7.2%，報208.5元
- 盤中速報 - 信邦(3023)大漲7.14%，報217.5元
下一篇