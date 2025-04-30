search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估下修至14.9元，預估目標價為335元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 22:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對信邦(3023-TW)做出2025年EPS預估：中位數由15.22元下修至14.9元，其中最高估值16.68元，最低估值12.79元，預估目標價為335元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值16.68(16.68)18.6822.39
最低值12.79(12.79)13.9115.4
平均值14.84(15.07)16.7317.95
中位數14.9(15.22)17.0817

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值36,037,00040,324,35046,128,160
最低值33,592,00035,544,00037,190,270
平均值35,262,28038,479,14040,701,360
中位數35,637,19039,305,86039,743,500

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS14.713.7112.2210
營業收入
(單位：新台幣千元)		33,087,50532,762,28530,574,80025,530,706

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
信邦221+0.45%
美元/台幣32.017-0.66%

延伸閱讀


Empty