鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子(WDC-US)EPS預估上修至4.74元，預估目標價為59.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 04:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對威騰電子(WDC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.66元上修至4.74元，其中最高估值5.19元，最低估值4.02元，預估目標價為59.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.19(5.19)
|6.04
|7.09
|最低值
|4.02(4.02)
|2.61
|2.86
|平均值
|4.69(4.67)
|4.65
|5.19
|中位數
|4.74(4.66)
|4.96
|5.36
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|129.28億
|169.00億
|114.09億
|最低值
|92.12億
|76.20億
|71.82億
|平均值
|102.67億
|102.37億
|98.75億
|中位數
|93.68億
|99.24億
|105.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.84
|2.66
|4.75
|-5.44
|-2.61
|營業收入
|167.36億
|169.22億
|187.93億
|123.18億
|130.03億
詳細資訊請看美股內頁：
威騰電子(WDC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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