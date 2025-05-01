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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子(WDC-US)EPS預估上修至4.74元，預估目標價為59.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 04:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對威騰電子(WDC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.66元上修至4.74元，其中最高估值5.19元，最低估值4.02元，預估目標價為59.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.19(5.19)6.047.09
最低值4.02(4.02)2.612.86
平均值4.69(4.67)4.655.19
中位數4.74(4.66)4.965.36

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值129.28億169.00億114.09億
最低值92.12億76.20億71.82億
平均值102.67億102.37億98.75億
中位數93.68億99.24億105.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.842.664.75-5.44-2.61
營業收入167.36億169.22億187.93億123.18億130.03億

詳細資訊請看美股內頁：
威騰電子(WDC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWDC

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