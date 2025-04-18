稀土成戰略資源 威騰攜手微軟在美推動稀土回收

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-18 15:03

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隨著稀土成為戰略資源，稀土回收成為趨勢，威騰 (Western Digital)(WDC-US) 今 (18) 日宣布攜手微軟 (MSFT-US)、Critical Materials Recycling(CMR) 以及 PedalPoint Recycling 共同推動稀土回收計畫，將 HDD 內的稀土元素材料透過分類處理後，重新投入美國供應鏈中，目前已實現 90% 的元素與稀土材料高產率回收。

威騰電子說，HDD 做為雲端資料中心基礎架構中不可或缺的設備，其設計結合材料科學、機械工程與物理學，並在創新設計中使用了多種稀土元素 (REEs)，如釹 (Nd)、鉨 (Pr) 與鏑 (Dy)，這些元素因其磁性而受到重視，有助於 HDD 精確讀寫資料。然而，傳統回收方式僅能回收少量此類關鍵材料，稀土元素往往完全未被回收，導致不必要的浪費。

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威騰電子此次與多方業者合作，將約 50,000 磅的報廢 HDD、安裝支架及其他材料轉化為關鍵高價值原料，同時大幅降低對環境的影響。此創新流程透過全新的進階分類系統與環保的非酸性處理方式，不僅能回收關鍵稀土元素，還能萃取金 (Au)、銅 (Cu)、鋁 (Al) 與鋼等金屬，重新投入美國供應鏈，支持如電動車、風力渦輪機與先進電子產品等仰賴這些資源的產業。

若以全球規模推廣此回收流程，將能大幅回收稀土資源至美國供應鏈原料供給中，減少對人類與環境有害的原料開採需求。目前，超過 85% 的稀土元素原始產量來自美國以外地區，且美國國內稀土回收率極低 (低於 10%)。

威騰電子本次計畫的材料來源來自美國境內數個微軟資料中心。這項多方合作的前導試驗計畫展示了一套高效率、具經濟效益的系統，成功實現約 90% 的元素與稀土材料高產率回收，並可重新運用於美國供應鏈中。

威騰電子也透過先進的化學處理及精密組件分類，此系統也成功回收約 80% 原料質量，將潛在廢棄物轉化為有價資產。

此外，本次計畫亦包括其他創新突破。根據生命週期分析法 (LCA)，與傳統採礦與處理方式相比，此流程可減少約 95% 的溫室氣體排放。透過在美國境內完成稀土氧化物 (REO) 整體生產流程，可進一步降低運輸排碳，同時強化美國供應鏈的韌性、降低對進口材料的依賴。

同時，這項成果也可能帶來更加深遠的影響。透過提供高純度且來源更加永續的材料，本計畫不僅有助於資料中心，也可降低仰賴稀土元素的其他產業的環境足跡。

Western Digital 全球營運策略與企業永續副總裁 Jackie Jung 表示，這項計畫為資料儲存設備的報廢管理樹立了新標準。在當前這個資料快速成長的時代，創新必須超越產品生命週期。Western Digital 與合作夥伴正引領業界，將報廢設備轉化為驅動未來的關鍵資源，同時保護地球、促進經濟與美國供應鏈發展。這項專案不僅是一項已實現的里程碑，更是朝向未來大規模、在地回收重要金屬原料的發展藍圖，將推動未來的永續進展。

微軟雲端採購、供應鏈、永續發展與資安副總裁 Chuck Graham 表示，這是所有合作夥伴共同努力的成果。這項前導試驗計畫證明了 HDD 的產品壽命結束階段管理是在永續與經濟價值層面上具可行性的。HDD 是公司的資料中心架構中重要的一環，建立循環供應鏈是微軟的核心目標之一。我們很自豪能與合作夥伴共同參與這個計畫，創造原料重複使用與回收的機會，降低浪費並減少整體產業的碳足跡。

本計畫使用的環保無酸溶解回收 (ADR) 技術由 Critical Materials Innovation(CMI) 中心發明與初期開發。CMI 總監 Tom Lograsso 表示，僅用八年就能將 ADR 技術從實驗室推進到示範規模，展現了 CMR 團隊的卓越表現。本計畫意義重大，隨著 AI 帶動對 HDD 儲存的需求增加，HDD 將在全球持續成長。CMI 很榮幸與埃姆斯國家實驗室 (Ames National Laboratory) 共同參與初期技術發展，為此計畫的規模化與推廣打下基礎，也為使用環保化學方式回收稀土提供可行的綠色解決方案。