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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR(SMFG-US)EPS預估上修至1.07元，預估目標價為14.80元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 02:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR(SMFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.04元上修至1.07元，其中最高估值1.25元，最低估值0.98元，預估目標價為14.80元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.25(1.25)1.351.451.42
最低值0.98(0.98)1.081.21.42
平均值1.08(1.07)1.191.291.42
中位數1.07(1.04)1.191.291.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值292.04億315.25億339.03億359.76億
最低值260.97億274.40億284.03億330.16億
平均值273.32億292.01億308.88億344.96億
中位數271.11億290.70億312.31億344.96億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.710.920.871.00
營業收入360.72億357.84億443.05億620.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR(SMFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSMFG

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