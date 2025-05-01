鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR(SMFG-US)EPS預估上修至1.07元，預估目標價為14.80元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 02:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR(SMFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.04元上修至1.07元，其中最高估值1.25元，最低估值0.98元，預估目標價為14.80元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.25(1.25)
|1.35
|1.45
|1.42
|最低值
|0.98(0.98)
|1.08
|1.2
|1.42
|平均值
|1.08(1.07)
|1.19
|1.29
|1.42
|中位數
|1.07(1.04)
|1.19
|1.29
|1.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|292.04億
|315.25億
|339.03億
|359.76億
|最低值
|260.97億
|274.40億
|284.03億
|330.16億
|平均值
|273.32億
|292.01億
|308.88億
|344.96億
|中位數
|271.11億
|290.70億
|312.31億
|344.96億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.71
|0.92
|0.87
|1.00
|營業收入
|360.72億
|357.84億
|443.05億
|620.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR(SMFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR(SMFG-US)EPS預估上修至1.02元，預估目標價為14.07元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估下修至-0.33元，預估目標價為13.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團(MFG-US)EPS預估上修至0.48元，預估目標價為6.27元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)EPS預估上修至11.39元，預估目標價為211.75元
上一篇
下一篇