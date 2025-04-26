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鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子WDC-US的目標價調降至60.22元，幅度約3.99%

鉅亨網新聞中心 2025-04-26 00:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對威騰電子(WDC-US)提出目標價估值：中位數由62.72元下修至60.22元，調降幅度3.99%。其中最高估值80元，最低估值38元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予威騰電子評價：積極樂觀19位、保持中立4位、保守悲觀1位。

威騰電子今(26日)收盤價為40.455元。近5日股價上漲3.99%，標普指數上漲3.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WDC市場預估目標價

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