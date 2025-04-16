鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子WDC-US的目標價調降至62.72元，幅度約5.68%
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:17
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對威騰電子(WDC-US)提出目標價估值：中位數由66.5元下修至62.72元，調降幅度5.68%。其中最高估值95元，最低估值38元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予威騰電子評價：積極樂觀19位、保持中立4位、保守悲觀1位。
威騰電子今(16日)收盤價為35.93元。近5日股價上漲5.68%，標普指數上漲8.31%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子(WDC-US)EPS預估下修至6.09元，預估目標價為82.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子WDC-US的目標價調降至80元，幅度約4.76%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子WDC-US的目標價調升至64元，幅度約3.29%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子WDC-US的目標價調升至68.01元，幅度約4.62%
上一篇
下一篇