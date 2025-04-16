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鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子WDC-US的目標價調降至62.72元，幅度約5.68%

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:17


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對威騰電子(WDC-US)提出目標價估值：中位數由66.5元下修至62.72元，調降幅度5.68%。其中最高估值95元，最低估值38元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予威騰電子評價：積極樂觀19位、保持中立4位、保守悲觀1位。

威騰電子今(16日)收盤價為35.93元。近5日股價上漲5.68%，標普指數上漲8.31%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WDC市場預估目標價

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