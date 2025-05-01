鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinor ASA - ADR(EQNR-US)EPS預估下修至3.11元，預估目標價為29.77元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 06:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Equinor ASA - ADR(EQNR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.22元下修至3.11元，其中最高估值3.86元，最低估值2.46元，預估目標價為29.77元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.86(3.86)
|4.71
|4.3
|4.38
|最低值
|2.46(2.46)
|1.82
|2.16
|2.57
|平均值
|3.13(3.13)
|3.18
|3.24
|3.33
|中位數
|3.11(3.22)
|3.2
|3.22
|3.14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,111.56億
|1,121.61億
|1,117.53億
|984.92億
|最低值
|787.38億
|612.72億
|696.70億
|846.01億
|平均值
|967.65億
|943.17億
|948.11億
|909.13億
|中位數
|953.34億
|953.42億
|956.54億
|870.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.69
|2.64
|9.06
|3.93
|3.12
|營業收入
|456.51億
|877.93億
|1,490.04億
|1,068.48億
|1,025.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Equinor ASA - ADR(EQNR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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