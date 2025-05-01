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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinor ASA - ADR(EQNR-US)EPS預估下修至3.11元，預估目標價為29.77元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 06:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Equinor ASA - ADR(EQNR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.22元下修至3.11元，其中最高估值3.86元，最低估值2.46元，預估目標價為29.77元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.86(3.86)4.714.34.38
最低值2.46(2.46)1.822.162.57
平均值3.13(3.13)3.183.243.33
中位數3.11(3.22)3.23.223.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,111.56億1,121.61億1,117.53億984.92億
最低值787.38億612.72億696.70億846.01億
平均值967.65億943.17億948.11億909.13億
中位數953.34億953.42億956.54億870.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.692.649.063.933.12
營業收入456.51億877.93億1,490.04億1,068.48億1,025.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Equinor ASA - ADR(EQNR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQNR

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