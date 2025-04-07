鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子WDC-US的目標價調升至68.01元，幅度約4.62%
鉅亨網新聞中心 2025-04-07 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對威騰電子(WDC-US)提出目標價估值：中位數由65元上修至68.01元，調升幅度4.62%。其中最高估值82元，最低估值50元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予威騰電子評價：積極樂觀18位、保持中立5位、保守悲觀1位。
威騰電子今(7日)收盤價為30.54元。近5日股價下跌4.62%，標普指數下跌9.08%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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