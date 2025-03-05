DeepSeek爆紅一個月後 瑞銀：帶來三大影響 陸AI軟體公司估值有望進一步走升

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-05 11:50

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中國 DeepSeek R1 模型發佈以來，成爲改變整個行業格局的催化劑，根據瑞銀 (UBS-US) 近日對 20 家軟體公司進行的調查，企業客戶日益傾向利用 AI 作為生產力和收入成長的驅動力，因 DeepSeek R1 使成本下降。

DeepSeek R1 是一個強大的開源推理模型，其 API 成本為每 100 萬 tokens 人民幣 16 元，對企業來說較為實惠。

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一些公司提到，他們的企業客戶越來越希望利用 AI 作為生產力跟收入成長的驅動力。雖然預算常在 3 月之後制定，但有跡象顯示，今年 IT 支出可能會增加，而 AI 將是重中之重。

儘管大語言模型 (LLM) 的普及帶來了潛在威脅，瑞銀認為傳統軟體供應商所提供的客製化服務仍不可或缺。這些公司善於結合領域數據使用通用 AI 模型，解決具體的企業問題。

在 AI 快速融合 CRM、財務及人力資源等多個領域的過程中，行業內領先廠商的 AI 功能也在不斷增加，許多產品線中已報告超過 100 項 AI 應用功能。

瑞銀透過 HOLT 市場隱含收益率 (MIY) 指標分析發現，中國 AI 軟體一籃子股票的估值仍大幅低於美國軟體同行，略高於過去 10 年的平均 MIY，這可能表明，考慮到增長前景的改善，估值仍有進一步上升的空間。

上周，DeepSeek 進一步開源在線服務代碼，旨在降低模型推理的計算成本。從實際效果來看，它確實做到了。瑞銀分析師認為，這種創新可能帶來三大影響。

首先，諸如 FlashMLA 等效率代碼的發佈，將進一步提高模型推理效率，對蓬勃發展的 AI 硬體 / 軟體生態系統合作夥伴和 AI 應用是個利多。其次，雲服務 / GPU 租賃供應商或將受益於電腦價格下降，以及更高的 GPU 利用率帶來的資本支出回報率上升。