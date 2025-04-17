鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource IncBLDR-US的目標價調降至162元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:19
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)提出目標價估值：中位數由168元下修至162元，調降幅度3.57%。其中最高估值230元，最低估值146元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Builders Firstsource Inc評價：積極樂觀17位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Builders Firstsource Inc今(17日)收盤價為113.03元。近5日股價下跌3.57%，標普指數下跌3.32%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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