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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至9.85元，預估目標價為183.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:17


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由10元下修至9.85元，其中最高估值12.15元，最低估值8.2元，預估目標價為183.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值12.15(12.15)14.2514.75
最低值8.2(8.2)9.513.8
平均值10.14(10.2)12.1714.15
中位數9.85(10)12.0213.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值177.06億190.70億204.05億
最低值165.46億169.43億187.35億
平均值170.19億180.48億193.30億
中位數169.94億179.87億188.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.668.4816.8211.949.06
營業收入85.59億198.94億227.26億170.97億164.01億

詳細資訊請看美股內頁：
Builders Firstsource Inc(BLDR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBLDR

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