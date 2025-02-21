鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至9.85元，預估目標價為183.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:17
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由10元下修至9.85元，其中最高估值12.15元，最低估值8.2元，預估目標價為183.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.15(12.15)
|14.25
|14.75
|最低值
|8.2(8.2)
|9.5
|13.8
|平均值
|10.14(10.2)
|12.17
|14.15
|中位數
|9.85(10)
|12.02
|13.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|177.06億
|190.70億
|204.05億
|最低值
|165.46億
|169.43億
|187.35億
|平均值
|170.19億
|180.48億
|193.30億
|中位數
|169.94億
|179.87億
|188.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.66
|8.48
|16.82
|11.94
|9.06
|營業收入
|85.59億
|198.94億
|227.26億
|170.97億
|164.01億
詳細資訊請看美股內頁：
Builders Firstsource Inc(BLDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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