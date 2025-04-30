亞昕馬來西亞完工建案攜手21世紀不動產、ERA不動產開賣

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-30 17:14

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上櫃建商亞昕國際 (5213-TW) 馬來西亞馬六甲建案正式完工，在馬六甲 10 公頃基地上規劃 1 棟飯店、1 棟酒店式公寓，亞昕今 (30) 日與美商 21 世紀不動產、ERA 不動產達成策略聯盟，並正式展開銷售，全案總銷推估近 70 億元。

亞昕集團總裁姚連地指出，2014 年為分散投資布局，先到新加坡考察，但房價太高、是台北市的好幾倍，加上外國人買房稅賦限制高，因此，轉向投資馬來西亞開發案，主因是馬來西亞有人口紅利，且經濟穩定成長，尤其是馬六甲，人口超過一半是華人，因此，拿下 10 公頃的開發案。

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亞昕集團總裁姚連地。(鉅亨網記者張欽發攝)

姚連地指出，在目前的半導體產業、IC 封測產業、甚至資料中心選擇在馬來西亞落腳同時，他也看好民主且法治的馬來西亞發展前景。