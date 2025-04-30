觀光署推樂齡旅遊 23條遊程獲凰金標章認證

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-04-30 21:36

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為搶攻樂齡族旅遊商機，交通部觀光署今 (30) 日於台北車站舉行「凰金遊程 GOLDEN YEARS ＋ 旅行生活分享日」發表會，為確保遊程品質與安全，觀光署協助業者取得「凰金遊程」認證，目前有 23 條遊程獲得標章。

觀光署表示，「凰金 (GOLDEN YEARS)」遊程認證制度，是觀光署專為樂齡族群量身打造的旅遊品質標章，透過「食、宿、遊、購、行」五大基準指標及精心設計遊程審核機制，帶領旅行業者打造專屬樂齡族群的「慢遊慢玩」旅行方案，為樂齡族群量身定製最理想的旅遊體驗，藉由凰金遊程，為樂齡族群創造出一個更加友善、便利的旅遊環境

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觀光署副署長黃荷婷表示，樂齡旅遊已經成為當今的旅遊趨勢，為確保遊程品質與安全，透過樂齡旅遊認證機制，來全面提升遊程的精緻度，自去年推動以來，目前已有 23 條遊程獲得凰金遊程認證標章，讓民眾選擇時更容易也更放心。