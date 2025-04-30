觀光署推樂齡旅遊 23條遊程獲凰金標章認證
鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-04-30 21:36
為搶攻樂齡族旅遊商機，交通部觀光署今 (30) 日於台北車站舉行「凰金遊程 GOLDEN YEARS ＋ 旅行生活分享日」發表會，為確保遊程品質與安全，觀光署協助業者取得「凰金遊程」認證，目前有 23 條遊程獲得標章。
觀光署表示，「凰金 (GOLDEN YEARS)」遊程認證制度，是觀光署專為樂齡族群量身打造的旅遊品質標章，透過「食、宿、遊、購、行」五大基準指標及精心設計遊程審核機制，帶領旅行業者打造專屬樂齡族群的「慢遊慢玩」旅行方案，為樂齡族群量身定製最理想的旅遊體驗，藉由凰金遊程，為樂齡族群創造出一個更加友善、便利的旅遊環境
觀光署副署長黃荷婷表示，樂齡旅遊已經成為當今的旅遊趨勢，為確保遊程品質與安全，透過樂齡旅遊認證機制，來全面提升遊程的精緻度，自去年推動以來，目前已有 23 條遊程獲得凰金遊程認證標章，讓民眾選擇時更容易也更放心。
黃荷婷表示，因應全球興起之銀髮商機，觀光署將持續協助更多優秀的旅行業者規劃優質行程參與凰金遊程認證，擴大品牌的影響力，從國旅市場推動到國際市場，希望這樣的產品能吸引國際旅客，協助業者提升產品競爭力，擴大多角化經營觸角。
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