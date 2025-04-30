台灣Q1 GDP衝上5.37% 企業擴增投資大幅優於預期

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-30 17:42

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主計總處今 (30) 日公布我國第一季經濟成長率 (GDP) 概估值為 5.37%，較 2 月預測數增加 1.91 個百分點，並創 4 個季度來高點，主要因商品出口及資本形成表現優於預期，其中，企業的擴增投資，帶動資本形成實質成長 14.72%，較預測數大增 8.31 個百分點。

內需是貢獻第一季 GDP 的主要動能，主計總處說明，新興科技應用需求強勁，企業大幅擴增投資，概估資本形成 (包含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動) 實質成長 14.72%，較預測數增加 8.31 個百分點，對經濟成長貢獻 3.70 個百分點。

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不過，民間消費方面，由於比較基期已高，成長動能趨於和緩，實質成長 1.22%，較預測數減少 0.88 個百分點。

主計總處進一步說明，國人在國內消費實質成長 0.28%，國人在國外消費實質成長 18.46%，但旅行支出 (屬於服務輸入) 同步增加，不影響整體 GDP。

而政府消費上，實質成長 0.53%，較預測數減少 1.57 個百分點，對經濟成長貢獻 0.07 個百分點。

綜計第一季內需實質成長 5.03%，對經濟成長貢獻 4.34 個百分點。

外需方面，第一季人工智慧 (AI) 與新興科技應用需求殷切，高階資通產品供應瓶頸漸次排除，加上客戶端因應美國關稅措施而提前備貨，按美元計價商品出口年增 17.47%，同時，三角貿易和航運服務表現佳，併計經所有權調整的商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長 20.11%，較預測數大增 10.13 個百分點。

由於出口及投資引申需求強勁，帶動廠商備料及資本設備購置擴增，按美元計價商品進口年增 16.16%，其中，農工原料及資本設備增 18.83%、65.71%，併計後，商品及服務輸入實質成長 23.66%，較預測數增加 12.13 個百分點。