老闆好佛！勞動部調查：新鮮人工作1年平均加薪15.7% 薪資中位數大專3.3萬 研究所4.9萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-30 15:38

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勞動部今（30）日公布 113 年「初任人員（社會新鮮人）」薪資統計結果，初任人員薪資「中位數」為 3.3 萬元，其中大專生為 3.3 萬元，研究所 4.9 萬元。而工作滿一年的新鮮人，其薪資平均較一年前剛入職時增加 15.7%。任職行業前 3 名為：製造業、批發及零售業、醫療保健及社會工作服務業。

勞動部指出，若是論新鮮人薪資「平均數」，初任人員是 3.7 萬元，其中大學畢業者 3.4 萬元，研究所則 5.2 萬元。

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加薪幅度方面，統十顯示 112 年初任人員於 113 年 12 月還在職者，於技術熟練後，其薪資平均較 112 年初任時增加（加薪）15.7%。

在男女性別差距上，113 年女性初任人員薪資平均為男性的 91.3%，亦即「性別薪資差距」為 8.7%。各教育程度性別薪資差距，除研究所為 11.8% 外，其餘均低於 1.3%。

在學歷與投入職場工作方面，113 年初任人員教育程度為大學以上占比 91.2%，其中研究所為 19.5%。任職行業前 3 名為：製造業、批發及零售業、醫療保健及社會工作服務業。

在低薪調查方面，113 年初任人員以「基本工資 2 萬 7470 元」為起薪者，占 18.7%，較 112 年（基本工資 2 萬 6400 元）減少 4.7 個百分點，也是 110 年開始統計以來，首次跌破 2 成，3 年來共計減少 7.3 個百分點，顯示企業用人，願意逐步給予「高於基本工資」的市場行情。