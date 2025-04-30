search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)目標價調降至152.5元，幅度約5.86%

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 12:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對全新(2455-TW)提出目標價估值：中位數由162元下修至152.5元，調降幅度5.86%。其中最高估值189.5元，最低估值99元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予全新(2455-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀0位。

全新(2455-TW)今(30日)收盤價為99.7元。近5日股價上漲12.63%，相關通信網路近5日上漲4.57%，集中市場加權指數上漲7.66%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數20235.03+0.01%
全新99.5-0.40%

延伸閱讀


Empty