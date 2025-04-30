鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)目標價調降至152.5元，幅度約5.86%
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 12:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對全新(2455-TW)提出目標價估值：中位數由162元下修至152.5元，調降幅度5.86%。其中最高估值189.5元，最低估值99元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予全新(2455-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀0位。
全新(2455-TW)今(30日)收盤價為99.7元。近5日股價上漲12.63%，相關通信網路近5日上漲4.57%，集中市場加權指數上漲7.66%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 全新Q1獲利季增18.38% EPS 0.85元 看好全年營收雙位數成長
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至4.46元，預估目標價為162元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至4.44元，預估目標價為160元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估上修至4.51元，預估目標價為162元
下一篇