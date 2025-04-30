鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至27.92元，預估目標價為435元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:11
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2025年EPS預估：中位數由28.23元下修至27.92元，其中最高估值34.48元，最低估值24.12元，預估目標價為435元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|34.48(34.48)
|43.64
|35.27
|最低值
|24.12(24.61)
|26.65
|35.27
|平均值
|27.97(28.27)
|33.45
|35.27
|中位數
|27.92(28.23)
|32.15
|35.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|70,979,090
|83,204,980
|78,470,000
|最低值
|66,291,690
|71,861,530
|78,470,000
|平均值
|68,169,080
|75,690,150
|78,470,000
|中位數
|67,800,000
|75,847,000
|78,470,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|21.06
|45.41
|35.31
|27.27
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|62,626,004
|70,651,593
|70,286,871
|61,130,592
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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