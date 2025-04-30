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鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至27.92元，預估目標價為435元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:11


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2025年EPS預估：中位數由28.23元下修至27.92元，其中最高估值34.48元，最低估值24.12元，預估目標價為435元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值34.48(34.48)43.6435.27
最低值24.12(24.61)26.6535.27
平均值27.97(28.27)33.4535.27
中位數27.92(28.23)32.1535.27

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值70,979,09083,204,98078,470,000
最低值66,291,69071,861,53078,470,000
平均值68,169,08075,690,15078,470,000
中位數67,800,00075,847,00078,470,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS21.0645.4135.3127.27
營業收入
(單位：新台幣千元)		62,626,00470,651,59370,286,87161,130,592

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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