川普再執政百日掀革命風暴？《經濟學人》評論直指美國陷民主危機

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-29 16:55

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美國總統川普展開第二任期僅百日，已在國內外政壇掀起巨大波瀾。英國《經濟學人》（The Economist）最新封面故事就對此作出評論，稱川普正領導一場意圖全面改造美國經濟、官僚體系、文化與對外政策的「革命運動」，其行動之廣、手段之激進，甚至被形容為自羅斯福以來最具變革性的總統開局。

最新一期《經濟學人》封面以美國國鳥的白頭海鵰全身纏滿繃帶，傷痕累累作為意象，象徵川普再次入主白宮，美國或將在制度與聲譽上遭受巨大創傷，暗示國家正陷於法治崩解、政府失能與國際信任瓦解的深淵。

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24 日出版的最新一期英國《經濟學人》（The Economist）。（圖：The Economist X 官方帳號）

川普掌握大權，美國可能走向獨裁

文章開頭指出，川普第二任期的前一百天，已展現出前所未見的「總統即法律」統治風格，侵蝕著美國引以為傲的民主與法治傳統，可能導致美國走向獨裁政治。

在這一百天內，川普以極高的共和黨黨內支持率為後盾，幾乎無人敢挑戰，不但猛烈攻擊公務員體系、媒體、高等教育與司法機構，還透過行政命令測試法律邊界，藉此強化總統權力。

《經濟學人》還指出，在外交與內政上，川普也展現出對威權模式的傾慕。從匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）到薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele），川普公開讚賞這些能掌控法院與媒體、甚至繞過正當程序大規模拘留人民的領導人作風，顯示其政治野心早已超越傳統總統角色。

投資人、選民、國會、法院成川普的多方反抗力量

儘管川普勢頭強勁，但《經濟學人》亦表示，來自市場、民意與制度的反彈已經在悄悄的醞釀。不但投資者對其貿易與財政政策感到憂慮，部分商界盟友如馬斯克也已轉趨保守，不再積極支持白宮倡議；而在選民層面，儘管移民數量下降，但經濟狀況惡化與通貨膨脹壓力，讓川普在多個關鍵搖擺州的支持率跌破 50%。

此外，《經濟學人》還分析說，雖然美國體制鬆散，但正因如此，更難被單一領導人完全掌控。國會若變天，川普勢必面對立法阻力；最高法院若保持中立，也將成為限制川普濫權的最後防線。

傷害難以逆轉，川普恐變本加厲

然而，即便最終無法徹底實現其「革命夢」，《經濟學人》認為，川普對美國制度與國際形象的傷害將難以逆轉。報導指出，若遭遇挫敗，他恐怕將變本加厲，透過政治司法工具打擊政敵，並在混亂中鞏固權力，甚至可能挑起對外衝突，轉移國內壓力。