鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估下修至5.44元，預估目標價為57.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-26 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.59元下修至5.44元，其中最高估值6.51元，最低估值2.89元，預估目標價為57.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.51(7.56)
|8.7
|9.31
|8.03
|最低值
|2.89(2.89)
|5.29
|5.09
|6.71
|平均值
|5.16(5.32)
|6.89
|7.03
|7.37
|中位數
|5.44(5.59)
|6.87
|6.9
|7.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|103.97億
|114.22億
|98.72億
|79.74億
|最低值
|94.43億
|91.32億
|74.14億
|73.57億
|平均值
|97.09億
|97.97億
|86.11億
|76.66億
|中位數
|95.62億
|94.22億
|85.71億
|76.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-23.47
|5.44
|14.34
|7.90
|4.21
|營業收入
|55.80億
|105.41億
|143.31億
|107.32億
|90.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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