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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco de Chile - ADR(BCH-US)EPS預估上修至2.47元，預估目標價為27.46元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 02:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Banco de Chile - ADR(BCH-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.41元上修至2.47元，其中最高估值2.59元，最低估值2.27元，預估目標價為27.46元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.59(2.56)2.82.75
最低值2.27(2.27)2.352.5
平均值2.45(2.42)2.522.64
中位數2.47(2.41)2.512.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值33.70億34.63億36.54億
最低值30.70億32.45億34.62億
平均值32.27億33.75億35.62億
中位數32.37億33.89億35.79億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.162.063.192.932.53
營業收入33.16億38.65億62.18億62.42億50.87億

詳細資訊請看美股內頁：
Banco de Chile - ADR(BCH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBCH

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