鉅亨速報 - Factset 最新調查：SBA通訊(SBAC-US)EPS預估下修至8.28元，預估目標價為254.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對SBA通訊(SBAC-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.57元下修至8.28元，其中最高估值9.02元，最低估值7.44元，預估目標價為254.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.02(9.23)
|9.9
|10.42
|9.91
|最低值
|7.44(7.44)
|7.95
|7.46
|9.72
|平均值
|8.33(8.52)
|9.13
|9.42
|9.82
|中位數
|8.28(8.57)
|9.25
|9.5
|9.82
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.50億
|29.33億
|30.97億
|32.68億
|最低值
|26.93億
|27.64億
|28.64億
|30.70億
|平均值
|27.31億
|28.48億
|29.60億
|31.39億
|中位數
|27.37億
|28.46億
|29.58億
|30.79億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.21
|2.14
|4.22
|4.61
|6.94
|營業收入
|20.83億
|23.09億
|26.33億
|27.12億
|26.80億
詳細資訊請看美股內頁：
SBA通訊(SBAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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