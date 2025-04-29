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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SBA通訊(SBAC-US)EPS預估下修至8.28元，預估目標價為254.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-29 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對SBA通訊(SBAC-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.57元下修至8.28元，其中最高估值9.02元，最低估值7.44元，預估目標價為254.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.02(9.23)9.910.429.91
最低值7.44(7.44)7.957.469.72
平均值8.33(8.52)9.139.429.82
中位數8.28(8.57)9.259.59.82

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.50億29.33億30.97億32.68億
最低值26.93億27.64億28.64億30.70億
平均值27.31億28.48億29.60億31.39億
中位數27.37億28.46億29.58億30.79億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.212.144.224.616.94
營業收入20.83億23.09億26.33億27.12億26.80億

詳細資訊請看美股內頁：
SBA通訊(SBAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSBAC

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